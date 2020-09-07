بهدف باريلا.. إيطاليا تتخطي هولندا في دوري الأمم الأوروبية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
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حقق منتخب إيطاليا فوزًا مثيرًا وصعبًا على حساب مضيفه الهولندي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.


وسجل هدف النقاط الثلاث والصدارة لاعب إنتر نيكولو باريلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).



وتصدرت إيطاليا مجموعتها برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 لكل من هولندا وبولندا الفائزة على البوسنة والهرسك 2-1 بعدما قلبت تأخرها خارج عقر دارها إلى فوز مستحق بفضل رأسية من لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي كميل غليك (45) ومدافع بينيفينتو الإيطالي كاميل غروشيسكي (67)، فيما تقدمت البوسنة عبر هاريس حجرادينوفيتش (24 من ركلة جزاء).



وعادت بطلة العالم 4 مرات إلى سكة الانتصارات بعدما توقفت السلسلة عند 11 فوزاً متتالياً إثر تعادلها في الجولة الأولى أمام البوسنة والهرسك 1-1، فيما خسرت هولندا فرصة زيادة غلتها من النقاط على أرضها للمباراة الثانية على التوالي بعد فوزها على بولندا 1-0 في الجولة الأولى.



وعززت إيطاليا التي فشلت في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، من سجلها أمام هولندا إذ لم تخسر أمامها منذ الدور الأول لكأس أوروبا 2008 حين سقطت بثلاثية نظيفة، إذ فاز الـ"سكوادرا أتسورا" ثلاث مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

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