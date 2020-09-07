نجم الأهلي: من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين!

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال هاني عقب نهاية المباراة :"مكسب مهم للغاية في بطولة الدوري وأوجه الشكر للاعبين الذين لم يقصروا".

وتابع :"مع الروح والإصرار نجحنا في حصد الانتصار وتحقيق فوز مهم للغاية يمنحنا الثقة في الدوري وقبل بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وعن الانتقادات :"من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين ولن أضع تركيزي في هذا الأمر على الإطلاق".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 68 مواصلا صدارته لترتيب الدوري المصري فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 محتلا المركز الثالث عشر.

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محمد هاني حرس الحدو الدوري المصري الأهلي

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