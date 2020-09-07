"الشرقية للدخان" تكشف أسباب استقرار أسعار السجائر

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قال هانى أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر اليوم كما يقول البعض، ولكن ما تم رفع أسعاره هو "السيجار"، و"دخان الشعر"، الذى يستخدم فى "السجائر اللف"، موضحًا أن أسعارهما لم تتحرك منذ عامان، وتابع:" اسعار السيجار الذى ننتجه لم تتغير منذ عامان بالإضافة إلى أنه لا يستخدمه قطاع كبير من المستهلكين".



وأضاف "أمان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إيرادات "السيجار" تمثل أقل من 1% من إيرادات الشركة، مرجعًا سبب ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة إلى قيام البعض بتخزينها خلال أزمة كورونا وحجبها عن السوق من أجل التلاعب فى الأسعار.



ولفت "أمان"، إلى أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم ضبط عدة مخازن كانوا يقومون بتخزين السجائر من أجل رفع أسعارها، الأمر الذى أدى إلى ضبط الأسواق واسعار السجائر.



ومن حيث خسائر الشركة خلال جائحة كورونا، قال العضو المنتدب، إن الربع الأخير من السنة المالية الماضية كان به انخفاض من 2إلى 5% من حجم المبيعات بالمقارنة مع العام الماضى،وتابع:"ولكن العام المالى بشكل عام جيد.. رغم أننا تأثرنا بسبب منع الشيشة فى المقاهى والكافيهات"





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أعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الاثنين، أنها قررت زيادة بعض أنواع السجائر والسيجار التى تقوم بإنتاجها وتوزيعها في السوق المصري.



وأوضحت الشركة في بيان لإدارة البورصة أن الزيادة الجديدة جاءت بنسبة تتراوح بين 25% إلى 71%، مرجعة تلك الزيادة إلى ارتفاع عناصر تكاليف الإنتاج.



وشملت الزيادة، ارتفاع سعر علبة ماتسيون أحمر وأخضر إلى 40 جنيه بدلا من 32 جنيه، وهي النوع الوحيد في قائمة المنتجات التى زادت أسعارها من السجائر، بينما شملت باقي القائمة أنواع مختلفة من السيجار.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.895 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



ومن المقرر أن تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من يوم الأحد القادم 6 سبتمبر.

