بالاسماء.. إصابة 6 في إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "بني سويف ـ اهناسيا"

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أصيب 6 أشخاص فى حادث سير، وقع، مساء اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعي "بنى سويف ـ اهناسيا" ونقلت 3 سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي "العام سابقًا".



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعي "بنى سويف ـ اهناسيا" أمام قرية إهناسيا الخضراء، التابعة لمركز بني سويف، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.



ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بـ3 سيارات نقلت المصابين، إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحديد الإجراءات العلاجية حسب حالاتهم.



وأفاد مصدر بمديرية الصحة، أن المصابين هم: محمد عبد النبي صادق، 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ويوسف عصام عبد الله، 22 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعمرو جمال عبد السلام، 22 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد جمال عبد السلام، 21 سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبد الله بكري، 21 سنة، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف اليمنى، وأحمد عبد البصير علي، 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون بمركز إهناسيا.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من طريق "بنى سويف ـ اهناسيا" لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



