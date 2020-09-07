أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد المكس، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعداء بتحقيق الفوز في تلك المباراة الصعبة، وأمام فريق يلعب كرة جيدة، وكان هناك صعوبة في تحقيق الفوز، لكننا سعداء بتحقيقه في النهاية".

وأضاف :"الإصابات جعلتنا ندفع باللاعبين في غير مراكزهم، والموقف هو من فرض علينا هذا الأمر".

وعن موقف محمود كهربا لاعب الفريق قال :"هذه المباراة هي الأخيرة في إيقاف كهربا، ولكن علينا أن نؤكد بأنه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته".

وتابع :"فخلال الفترة الماضية كان يكتفي بالتدريب فقط، ومن الممكن أن ندفع به في المباراة المقبلة في بعض الدقائق خاصة وأنه لن يكون جاهزا من الناحية البدنية في الوقت الحالي".

وأوضح :"أداء كهربا هو من سيحدد موقفه من المشاركة في المباريات واستمراره ولكن علينا أن نضع في أذاهننا بأنه ليس جاهزا من الناحية البدنية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر حرس الحدود الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخذ خطة مفاجئة لتأمين الجوهرة الثمينة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تقاير جزائرية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي: من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين!

منذ أقل من ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه

منذ 35 دقيقة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الأهلي على تاونشيب في إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا: مباراتنا أمام نيجيريا.. صعبة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

مصدر بالأهلي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقف معلول من المشاركة أمام الإسماعيلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

بيراميدز يفقد جهود نجمه أمام الحدود وجاهزية عمر جابر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

11:16 م

عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه

11:14 م

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟