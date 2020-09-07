الأوقاف تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح الإسلامي في سمالوط

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن تم إثارته عبر القنوات المعادية، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بشأن هدم مسجد "الفتح"، بالمحافظة لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وتابع:" ما أثير على ألسنة الأفاقين والجماعة الإرهابية والكذابين المغرضين بشأن مسجد الفتح كذب".





وأضاف " عبد الرازق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عناصر الجماعة الإرهابية هم مجموعة من الحشرات إلالكترونية تروج الأكاذيب من أجل إحداث بلبلة، ولكن لن يتم لهم ذلك، وتابع:"يحاولون النيل من أمن واستقرار الشعب المصرى ويلعبون على مشاعر المصريين الدينية، بأكاذيب لا أساس لها من الصحة..والله لن تنالوا من مصر أى غرض..لو عملوا استفتاء على أنفسهم فى بيوتهم لن يكون لهم إجماع".





وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قصيدة شعرية فى حب مصر، على الهواء، تضمنت ابيات فضحت مخططات الإخوان بسبب وعى المصريين وانتمائهم لوطنهم والحفاظ على ترابه.





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