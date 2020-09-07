الأوقاف تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح الإسلامي في سمالوط
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:41 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن تم إثارته عبر القنوات المعادية، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بشأن هدم مسجد "الفتح"، بالمحافظة لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وتابع:" ما أثير على ألسنة الأفاقين والجماعة الإرهابية والكذابين المغرضين بشأن مسجد الفتح كذب".
وأضاف " عبد الرازق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عناصر الجماعة الإرهابية هم مجموعة من الحشرات إلالكترونية تروج الأكاذيب من أجل إحداث بلبلة، ولكن لن يتم لهم ذلك، وتابع:"يحاولون النيل من أمن واستقرار الشعب المصرى ويلعبون على مشاعر المصريين الدينية، بأكاذيب لا أساس لها من الصحة..والله لن تنالوا من مصر أى غرض..لو عملوا استفتاء على أنفسهم فى بيوتهم لن يكون لهم إجماع".
وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قصيدة شعرية فى حب مصر، على الهواء، تضمنت ابيات فضحت مخططات الإخوان بسبب وعى المصريين وانتمائهم لوطنهم والحفاظ على ترابه.
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قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن هناك صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بجماعات الإخوان وهي صفحات غير رسمية يجرى نشر فيها سموم الفكر والتحريض على الدولة باسم المعارضة، مشيرًا إلي أن هدفها نشر الشائعات لصالح إحدى الجهات التي تريد الإضرار بمصر وترويج معلومات مغلوطة وتداولها.
وأكد زين الدين، أن هناك صفحات وهمية لسيدات ورجال تدعو لاستخدام السلاح لمواجهة الدولة، وكل تلك الصفحات تابعة للكتائب الإخوانية وهي مجموعات مخصصة لهذا الشأن، وكانوا خلال السنوات الماضية موجودون في تركيا أما اليوم فهم في ماليزيا ودول شرق آسيا، مهمتهم الوحيدة نشر العنف وتهيئة المناخ العام لذلك.
وأوضح زين الدين أن وسائل التواصل الاجتماعي قدمت خدمات للإرهابيين، من أول التجنيد ونشر الأفكار، انتهاء بإعطاء أوامر التنفيذ للأعمال الإرهابية.
وأشار النائب إلى ضرورة حجب تلك الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعي، لأنها سبب في ترويج أكاذيب تحطم مجهودات الدولة المصرية بمختلف المجالات، وأن يتم محاسبة أى شخص أو جهة أو تيار يروج للأكاذيب والشائعات.ويحض على العنف والإرهاب والتطرف، أو يرتكب أى شىء مخالف للقانون
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