20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لملاقاة أبو قير

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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اختار الجهاز الفني، لفريق جمهورية شبين، 20 لاعبا، استعدادا لخوض المباراة الودية الرابعة، قبل انطلاق مباريات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

وشملت قائمة اللاعبين، للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل لقاء ابو قير الذي سينطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء كلا من، محمد شيكا، أحمد المحرات، أيمن العادلي، أحمد الشرقاوي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، أيمن سعد، محمود شعلان، شريف مجدي، خالد مسعد، محمد خالد، مصطفى هاني، فوفانا، مصطفى حافظ، أحمد صادق ميدو، أحمد سامي، اسلام محمد، محمود حميد،محمد ابو طالب.

شهد مران فريق جمهورية شبين، الذي أقيم اليوم الإثنين، نشوب مشادة كلامية، بين سمير كمونه، المدير الفني، وأحمد المحرات، حارس وقائد الفريق المنوفي.

على جانب آخر، نشبت مشادة كلامية، في المران الختامي بين، المدير الفني، وأحمد المحرات، حارس الرمى، بسبب رفض الأخير الخضوع للميزان، حيث يقوم المدير الفني بوزن اللاعبين لتجهيزهم بدنيا قبل عودة مباريات دوري القسم الثاني.

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