رمضان يتخطي الكشف الطبي لبيراميدز

تخطي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الجديد، الكشف الطبي للنادي بنجاح اليوم الاثنين، عقب تقديمه لوسائل الإعلام.





وأعلن بيراميدز، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن تعاقده مع رمضان لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2025، وأنهى جميع الإجراءات، بعد شراء عقد اللاعب من ناديه السابق، هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





يذكر أن رمضان صبحي بدأ قطاع الناشئين بالأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، مع المدير الفني الأسبق محمد يوسف.



