رمضان يتخطي الكشف الطبي لبيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تخطي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الجديد، الكشف الطبي للنادي بنجاح اليوم الاثنين، عقب تقديمه لوسائل الإعلام.

وأعلن بيراميدز، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن تعاقده مع رمضان لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2025، وأنهى جميع الإجراءات، بعد شراء عقد اللاعب من ناديه السابق، هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

يذكر أن رمضان صبحي بدأ قطاع الناشئين بالأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، مع المدير الفني الأسبق محمد يوسف.

وانتقل رمضان في صيف 2016 إلى ستوك سيتي الإنجليزي، ثم إلى هيدرسفيلد تاون، وعاد للمارد الأحمر معارا في شتاء 2019، لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى بيراميدز.

أخبار تهمك

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

أول صدام بين كومان وبرشلونة

07:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟