نيوكاسل يونايتد يبرم أولي صفقاته الصيفية ويقترب من الثانية

تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، مع الأسكتلندي الدولي ريان فرازر، لمدة 5 أعوام في صفقة انتقال حر.













وانتهى عقد فرازر مع بورنموث في يونيو الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا، وينتقل إلى نيوكاسل دون مقابل.









ويسعى نيوكاسل أيضا لحسم صفقة جمال لويس ظهير أيسر نوريتش غدا الثلاثاء.



