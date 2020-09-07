نقيب الفلاحين: نساند الدولة في إزالة مخالفة البناء على الأراضي الزراعية
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:40 م
كـسـاب أحـمـد
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة عليها أن تضرب بيد من حديد، على كل معتدي على الأراضي الزراعية، وإزالة كافة المخالفات، معقبًا: "نحن نساند الدولة المصري ضد كل متعدي على الأراضي الزراعية، لأن هذه الأراضي ملك للأجيال المقبلة"
وتابع "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن تعويض الأراضي الزراعية المعتدى عليها أمر مستحيل، لأنها تكونت على مدى آلاف السنوات، معقبًا: "اللي يفرط في أرضه يفرط عرضه، والتفريط مش بالبناء المخالف فقط، ولكن بالصمت على الاعتداء على الأراضي الزراعية، لأنها أمانة سنسأل عليها أمام الله، وأمام الأجيال المقبلة".
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واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جديه التصالح، بالإضافة لاجراء حصر باعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح او سداد مبلغ جدية التصالح 25%، وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبه الدولة.
شدد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.
من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملة اسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 متر مربع بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.
وتابع "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن تعويض الأراضي الزراعية المعتدى عليها أمر مستحيل، لأنها تكونت على مدى آلاف السنوات، معقبًا: "اللي يفرط في أرضه يفرط عرضه، والتفريط مش بالبناء المخالف فقط، ولكن بالصمت على الاعتداء على الأراضي الزراعية، لأنها أمانة سنسأل عليها أمام الله، وأمام الأجيال المقبلة".
إقرأ أيضا:
واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جديه التصالح، بالإضافة لاجراء حصر باعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح او سداد مبلغ جدية التصالح 25%، وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبه الدولة.
شدد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.
من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملة اسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 متر مربع بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.