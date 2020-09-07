نقيب الفلاحين: نساند الدولة في إزالة مخالفة البناء على الأراضي الزراعية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:40 م
حسين أبو صدام
حسين أبو صدام
كـسـاب أحـمـد
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة عليها أن تضرب بيد من حديد، على كل معتدي على الأراضي الزراعية، وإزالة كافة المخالفات، معقبًا: "نحن نساند الدولة المصري ضد كل متعدي على الأراضي الزراعية، لأن هذه الأراضي ملك للأجيال المقبلة"

وتابع "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن تعويض الأراضي الزراعية المعتدى عليها أمر مستحيل، لأنها تكونت على مدى آلاف السنوات، معقبًا: "اللي يفرط في أرضه يفرط عرضه، والتفريط مش بالبناء المخالف فقط، ولكن بالصمت على الاعتداء على الأراضي الزراعية، لأنها أمانة سنسأل عليها أمام الله، وأمام الأجيال المقبلة".



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واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جديه التصالح، بالإضافة لاجراء حصر باعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح او سداد مبلغ جدية التصالح 25%، وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبه الدولة.

شدد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملة اسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 متر مربع بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.



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