روما يُهدد صفقة برشلونة المُنتظرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
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 كشفت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي اقتحم سباق التعاقد على الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي والمنتخب الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع جول العالمي بأن روما يطمح في التعاقد مع ديباي البالغ من العمر 26 عامًا من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع العالمي إلى أن النجم الهولندي ارتبط بالإنتقال إلى برشلونة بطلب صريح من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الجديد علمًا بأن ديباي ينتهي عقده مع ليون في 2021.

وأوضح الموقع العالمي أن ممفيس ديباي تمكن من اكتشاف نفسه مع ليون بعد تجربة فاشلة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث خاض مع ليون حتى الآن 139 مباراة وسجل 57 هدفًا وصنع 43 هدف آخرين.

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