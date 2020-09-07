نقيب الفلاحين:1.9 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:18 م
حسين أبو صدام
حسين أبو صدام
كـسـاب أحـمـد
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وصلت لـ 1.9 مليون حالة، تعكس عدم وعي بهذا الكنز الذي يستحيل تعويضه، مشيرًا إلى أن سيناريو اختفاء الأراضي الزراعية مخيف، لأنه يعني الجوع والخراب.

وتابع "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، ماء الإثنين، أن المصريين القدماء كانوا يقومون ببناء منازلهم بالطوب اللبن، للحفاظ على الأراضي الزراعية، رغم قدرتهم على بنائها بالحجارة، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خطر على الاقتصاد.

ولفت إلى أن مساعدة مصر من 237 مليون فدان، والأراضي الزراعية فقط تقدر بـ 10 مليون فدان، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وقف حائط صد ضد الاعتداء على الأراضي الزراعية.
محافظات

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واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جديه التصالح، بالإضافة لاجراء حصر باعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح او سداد مبلغ جدية التصالح 25%، وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبه الدولة.

شدد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ان الحملة اسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على مساحة 560 متر مربع بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.


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