محافظ بورسعيد: حل مشكلة غرق العقار الأثري بمياه الصرف الصحي خلال أسبوعين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:59 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في أقل من أسبوعين سيتم حل مشكلة العقار التاريخي والأثري في تقاطع شارع صفية زغلول مع شارع الجمهورية والذي غرق بسبب مياه الصرف الصحي.

وأضاف الغضبان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم رفع منسوب المياه بهذا العقار.

وفي سياق متصل أكد أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بالمحافظة للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك 5 آلاف حالة تعدي، مستطردًا "قانون التصالح فرصة ذهبية لكل مواطن في مصر".

وفي سياق متصل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقائه الموسع بالشباب اليوم ضمن فعاليات مبادرة شباب بيدير شباب، أن بورسعيد تخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والطفرة الصناعية على غرار كافة المجالات، لافتا إلى اننا نمتلك كيانات صناعية واقتصادية عملاقة تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كان من أهمها مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالأضافة لمصانع الضفائر الكهربية والزيوت واوانى الطهى والاسماك ومصنع كابسى، وهى كيانات صناعية جعلت بورسعيد من أهم المدن الصناعية فى الشرق الاوسط وحققت الالاف من فرص العمل للشباب، وساهمت فى الارتقاء بالصناعة المحلية ورفع اسم مصر عاليا.

وأضاف المحافظ أننا نواجه حرب شرسة ضد مصر وشبابها من خلال إطلاق الشائعات لتضليل المواطن ضد الانجازات التي تتم، ودورنا أن نحصن ابنائنا وأحفادنا من الشائعات، ونتصدى بكل قوة لأى محاولات لتعطيل مسية التنمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرق عقار شارع بورسعيد الصرف الصحي

أخبار تهمك

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

منذ 42 دقيقة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الاستثمار تفتتح مصنع الضفائر الكهربائية 2 ببورسعيد (صور)

شاهد.. وزيرة الاستثمار تلتقط الصور التذكارية مع عمال الضفائر الكهربائية ببورسعيد

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المستثمرين لبحث إقامة مشروعات استثمارية وسياحية

بعد طلب نائبة بورسعيد.. بدء رصف المنطقة الصناعية اعتبارا من أول يونيو

محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والمواد الكيماوية

"الغضبان": بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

أول صدام بين كومان وبرشلونة

07:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟