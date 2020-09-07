محافظ بورسعيد: حل مشكلة غرق العقار الأثري بمياه الصرف الصحي خلال أسبوعين

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في أقل من أسبوعين سيتم حل مشكلة العقار التاريخي والأثري في تقاطع شارع صفية زغلول مع شارع الجمهورية والذي غرق بسبب مياه الصرف الصحي.



وأضاف الغضبان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم رفع منسوب المياه بهذا العقار.



وفي سياق متصل أكد أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بالمحافظة للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك 5 آلاف حالة تعدي، مستطردًا "قانون التصالح فرصة ذهبية لكل مواطن في مصر".



وفي سياق متصل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقائه الموسع بالشباب اليوم ضمن فعاليات مبادرة شباب بيدير شباب، أن بورسعيد تخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والطفرة الصناعية على غرار كافة المجالات، لافتا إلى اننا نمتلك كيانات صناعية واقتصادية عملاقة تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كان من أهمها مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالأضافة لمصانع الضفائر الكهربية والزيوت واوانى الطهى والاسماك ومصنع كابسى، وهى كيانات صناعية جعلت بورسعيد من أهم المدن الصناعية فى الشرق الاوسط وحققت الالاف من فرص العمل للشباب، وساهمت فى الارتقاء بالصناعة المحلية ورفع اسم مصر عاليا.



وأضاف المحافظ أننا نواجه حرب شرسة ضد مصر وشبابها من خلال إطلاق الشائعات لتضليل المواطن ضد الانجازات التي تتم، ودورنا أن نحصن ابنائنا وأحفادنا من الشائعات، ونتصدى بكل قوة لأى محاولات لتعطيل مسية التنمية.