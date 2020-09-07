الأربعاء.. محمد نور يحتفل بنجاح "جاني في ملعبي" .. تعرف علي التفاصيل!

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يستعد الفنان محمد نور، للاحتفال بأغنية "جاني في ملعبي" وذلك بعد تصدرها تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقيم الاحتفالية بحضور عدد من الصحفيين والقنوات التليفزيونية.



"جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.





من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.