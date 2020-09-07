يويفا يُعلن إقامة مباراة السوبر الأوروبي بحضور الجماهير







وأكد "يويفا" في بيان أنه تم بدء بيع التذاكر للمباراة التي تقام في 24 سبتمبر (أيلول) وستكون بمثابة "الاختبار لعودة الجماهير إلى الملاعب في خضم جائحة فيروس كورونا".







وحتى الآن أقيمت كل المباريات التي نظمها "يويفا" دون جماهير منذ تفشي الفيروس، لكن بعض الدول مثل فرنسا وسويسرا وبولندا والمجر سمحت بحضور الجماهير في المنافسات المحلية.







وقال "يويفا" إن ملعب بوشكاش سيشهد حضور حتى 30% من سعته البالغة 67215 متفرجاً مع حصول كل فريق على ثلاثة آلاف تذكرة، وسيستمر بيع التذاكر حتى بعد غد الأربعاء.







وأوضح "يويفا" أنه من أجل دخول المجر يجب على الزائرين تقديم تذاكر المباراة ونتيجة سلبية لاختبار الفيروس في غضون 3 أيام من إصداره، وسيسمح ببقائهم في المجر لمدة 72 ساعة فقط.







وكانت هناك شكوك بشأن إقامة المباراة بعدما أغلقت المجر حدودها أمام الأجانب ما عدا القادمين من التشيك وبولندا وسلوفاكيا.







وقال يويفا: "سيتم تطبيق إجراءات الصحة الصارمة وسيُطلب من الجماهير تحمل المسؤولية" داخل الملعب.







وستكون المسافة بين كل متفرج والآخر 1.5 متر على الأقل مع الالتزام بوضع الكمامات والخضوع للكشف عن درجة الحرارة عند دخول الملعب.







وأشار "يويفا" إلى أنه سيرد سعر التذكرة للمتفرج الذي سيكتشف إصابته بفيروس كورونا قبل أقل من 14 يوماً من المباراة.







وتقام كأس السوبر بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.