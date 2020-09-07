حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:34 م
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إسماعيل منطاوي
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بدأ حي الهرم بقيادة اللواء خالد عصر، أعمال تطهير البالوعات وتسليكها بنفقي فيصل والهرم، استعدادًا لموسم الشتاء لمواجهة الأمطار والتأكد من عملها بصفة دورية.

وقال اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، إن إدارة المرافق قامت بمتابعة أعمال تطهير البالوعات بنفقي فيصل والهرم بشارع اللبيني بواسطة الصرف الصحي لعدم تراكم مياه الأمطار بها مما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، حيث تم رفع ناتج أعمال التطهير.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، لرؤساء الأحياء والقرى، بمتابعة أعمال البالوعات والعمل على تطهيرها من المخالفات، قبل دخول موسم الشتاء.

محافظ الجيزة يتفقد اعمال تطوير شارع برادة بجنوب الجيزة وموقف وممشي المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنيه المحددة. 

وتفقد محافظ الجيزة اعمال تطوير شارع براده بحي جنوب الجيزة، والذي يعد احد المتفرعات الحيوية المؤدية الي ميدان الجيزة وشارع الاهرام حيث جاري ازاله تعديات المحال والمنشأت التجارية علي جانبي الشارع ورفع كفاءة طبقه الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الانارة بالشارع، وذلك في اطار تنفيذ خطه محافظة الجيزة لتطوير المحاور المرورية ومتفرعاتهم لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم انشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق.

وتفقد راشد اعمال استكمال ممشي المريوطية الحضاري، موجهًا بسرعه الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى انشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير اماكن ترفيهه للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.

الجوله التي قام بها محافظ الجيزة، رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافه ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية. 

وفي نفس الاطار تابع المحافظ المجهودات الجاري تنفيذها لرصف طريق ابوغالب بمركز منشأة القناطر حيث جارى وضع طبقة الاسفلت الثانية لطريق محطة ابوغالب من كوبري مشروع ناصر وحتى مدرسة أبوغالب الثانويه الزراعيه بطول 2كم وعرض 7م لتسهيل الحركة المرورية.
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق
حي الهرم يستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات الأنفاق

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حي الهرم بالوعات الشتاء الأنفاق

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