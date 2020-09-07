منتخب السويس يهزم النوبة بثلاثية استعدادا لاستئناف للدوري

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حقق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، فوزا كبير على شقيقة فريق النوبة بقيادة ايمن حسين، بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات الفريقين الودية استعدادا لاستئناف الدوريات الثالث و التانى.



وجاء أهداف " منتخب السويس" عن طريق ، المهاجم احمد وائل في الشوط الأول، ثم ادراك اللاعب محمد يكن الهدف الثاني، و المتألق حسن ياسين الهدف الثالث.



فيما يلتقي منتخب السويس مع نظيرة فريق البنك الأهلي بالقاهرة وديا الخميس المقبل.



وجدير بالذكر، مع اقتراب موعد الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن، أعلن "جمال حسب النبي" مدير عام مديرية الشباب والرياضة السابق بالسويس، والمدير التنفيذى الخالي لمنطقة المينى فوتبول، الترشح على هذا المنصب اللى كان يشغله محمود عطوه الذى تقدم باستقالته لظروف خاصة.



من المقرر إجراء الانتخابات التكميلية شهر أكتوبر القادم، على مقاعد عضو فوق السن.

