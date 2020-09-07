التعادل السلبي يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي وحرس الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام مضيفه حرس الحدود، وذلك في اللقاء المقام على ستاد "المكس" ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء على عكس التوفعات حيث هاجم فريق حرس الحدود صاحب الأرض منذ الدقيقة الأولى معتمدًا على الكرات العرضية من الناحية اليمنى واليسرى

وفي الدقيقة ٥ مرر خالد سامي مدافع الحرس للأهلي قابلها إبراهيم كونيه برأسه أعلى عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.

ورد الأهلي سريعا بتمريرة من الجهة اليمنى بتمريرة عرضية من أحمد الشيخ ارتطمت بمدافع الحرس محمد الشبيني وتصل للسنغالي أليو بادجي الذي سدد الكرة لكن أحمد السعدني حارس أصحاب الأرض أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة ١٢ انطلق حسن مجدي من الناحية اليسرى وراوغ أحمد الشيخ وسدد الكرة وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى حرس الحدود.

وكاد السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي أن يستغل خطأ محمد الشبيني مدافع الحرس لكن أحمد السعدني حارس أصحاب الأرض أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة ١٧ أهدر الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول بعدما وصلت الكرة لمروان محسن الذي سدد الكرك بغرابة بجوار القائم الأيسر لأحمد السعدني حارس الحدود، ثم عرضية أخرى من علي معلول أبعدها محمد عبد الفتاح "تاحا" ببراعة قبل وصول الكرة لرأس مروان محسن.

ومع حلول الدقيقة ٣٣ مرر حسن مجدي ظهير أيمن حرس الحدود كرة عرضية لكن محمد عبد اللطيف "جريندو" ارتكب خطأ مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ثم أتبعه حمدي فتحي بتصويبة بعيدة عن مرمى أصحاب الأرض.

ومرر حمدي فتحي كرة طولية من وسط الملعب إلى مروان محسن في الدقيقة ٣٧ لكنه تسديدته الضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حرص الحدود، ثم رأسية مرة أخرى من نفس اللاعب لاقت مصير سابقها.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذ الشوط الأول دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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