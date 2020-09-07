التموين تزف بشرى سارة بشأن منافذ بيع السلع بالشراكة مع القطاع الخاص

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إن السلع المتداولة على منصة البورصة لن يكون فقط سلع غذائية، وإنما يمكن طرح معادن نفيسة، وأقطان، وسلع أخرى.



وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم افتتاح أول منفذ لبيع السلع اليوم بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه المنافاذ تعود بالنفع على المواطن والدولة، وسينعكس على الأسعار.



وكشف رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، أن المنافذ التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص أسعار السلع بها أقل من الأسواق بنحو 15%.



أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات مهمة خلال الفترة الماضية، ومن وتضمن القرارات صرف الكمامات اجباريا وإضافة السلع، ومن المقرار العمل بها بدءًا من سبتمبر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التموين والوزارة الدخلية خلال 72 ساعة الماضية:



إضافة سلع التموينية:



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح إجمالي عدد السلع على البطاقات 28 سلعة بدلا من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر.



وتشمل السلع الجديدة الملح بسعر الكيس جنيه واحد وكبريت درج بسعر 1 جنيه، وأكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات.



ضخ كميات سلعية:



شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ضرورة الاستمرار بضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك لتوفير. احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.





انخفاض في سعر السلع:





وكشف "مصيلحي" عن طرح الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تصل من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع الغذائية بكافة المنافذ ومد ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين.



كمامات إجبارية:





أصدرت الوزارة قرارا بصرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى يسجل بها 4 أفراد أو أكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا ‪من ١ سبتمبر‬





وجاء ذلك القرار فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على سلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد، مع غياب التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات.



عقوبة رادعة:



حذر وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز بتلاعب بأوزان رغيف الخبز، حيث يتم تطبيق عقوبات رادعة على أي مخبز يتلاعب بالأوزان.



وأكدت الوزارة إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتوحيد حجم رغيف الخبز هو المحافظة على الجودة والمواصفات، وإحكام المنظومة الخاصة بالرقابة وتشديدها على المخابز.

