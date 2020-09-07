محافظ البحر الأحمر: إزالة 75% من التعديات على أراضي الدولة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:11 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
شيماء حسن
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة قامت بنسبة تجاوزت الـ75% بإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن اغلب هذه الإزالات كانت تتم قبل اكتمال هذه التعديات.

وأضاف حنفي في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثنين، أن نسبة طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت الـ50%، مؤكدًا على تلقيه تعليمات من رئاسة الوزراء لخفض أسعار قيمة المتر في طلبات التصالح خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي تصريحات سابقة أكد محافظ البحر الأحمر، أنه لا صحة لما يشيعه البعض بالمحافظة بشأن مدة فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، مضيفا: "بعض الناس أشاعوا أن الحكومة سوف تقوم بمد فترة التصالح وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.. ولن يحدث تمامًا ولا يوجد مدة بعد 30 سبتمبر".

وتابع "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيطبق القانون والتعليمات بعد 30 سبتمبر، متابعا: "أنا التعليمات اللي بتجيني بنفذها وجيمع المواطنين عارفين ذلك".

وتابع محافظ البحر الأحمر: "أنا أول واحد فتحت الأكازيون في تخفيض مخالفات البناء بعدما حصلت على موافقة رئيس الوزراء والتخفيضات من 30 إلى 40% حسب طبيعة كل منطقة".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن.

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.6%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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مخالفات البناء البحر الأحمر الاراضى الزراعيه

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