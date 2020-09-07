القومي يعلن سلبية مسحات كورونا

Advertisements





أعلن نادي القومي، أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، سلبية تحليل الـ«رابيت تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالفريق.



ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الدخان المتصدر برصيد 59 نقطة، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية خلال المرحلة المقبلة.



وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء القومي مع الدخان على ملعب الدخان.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة