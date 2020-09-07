عبر بث مباشر.. التعليم تكشف عن خطة العام الدراسي الجديد غدا

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها سوف تقوم بعمل بث مباشر الساعة الثانية ظهرا غدا الثلاثاء وذلك للاعلان عّن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.



وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر مؤتمر صحفي لاعلان خطة العام الدراسي الجديد، علي أن تقوم الوزارة بعد ذلك باعلان كافة التفاصيل من خلال بيان رسمي سيتم اصداره من الوزارة في حدود الساعة الثالثة عصرًا.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نحن نعمل بمنهجية كبيرة لحل مشاكل كثيرة لنقدم أفضل خدمة تعليمية في ظل الظروف الصعبة والمتغيرة دائمًا.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة أن أي شيء ينشر الآن ماهو إلا توقعات واجتهادات ليست رسمية ولا علاقة لها بالواقع.



ومن المتوقع أن يعلن الوزير عن الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد وسيكشف الوزير خطة الوزارة في مجموعات التقوية ويحسم الجدل حول مصير سناتر الدروس الخصوصية وأزمة مصروفات المدارس الخاصة.