القبض على موظفين بوحدة محلية بالصف استولا على مبالغ مالية من مواطن
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:42 م
إيمان عبد العاطي
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نجحت أجهزة الأمن في القبض على موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمدينة الصف، جموب محافظة الجيزة، على خلفية قيامهما بالاحتيال على شخصين يقيمان بالجيزة، والادعاء أن محل إقامتهما تابع لنطاق جهة عملهما، وأنهما تم اعتبارهما مخالفين، ببناء منازل مكونة من طابق أرضى "بدون ترخيص".
وتحصلا من أحدهما على مبلغ ألف جنيه، نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل، وذلك بعد تهديهما باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنازل المخالفة.
وبمواجهتهما بعد ضبطهما، حيث أبلغ الشاكيان الجهات المختصة، وبالتأكد من صحة الواقعة، تم ضبطهما، وأقر أحدهما بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبانتظار استكمال المحضر للعرض على النيابة.
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