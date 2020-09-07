الأردن يسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 61 إصابة محلية، إلى جانب حالة وفاة بمرض "كوفيد-19".

وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، توزعت الإصابات المحليّة بين 46 إصابة في العاصمة عمّان، و8 إصابات في محافظة إربد، و6 إصابات في محافظة البلقاء، وإصابة في محافظة مأدبا.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 2478 حالة إصابة، من بينها 17 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، بنسبة وفيات بلغت 0.7%، وهي أقل من 1%.

وبلغت حالات التعافي من فيروس كورونا في الأردن 1817 حالة، بنسبة شفاءٍ وصلت إلى 73.33%.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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