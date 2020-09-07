شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة جديدة بشأن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير أن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا اقتربت بشكل كبير جدا من التأجيل.

وقال شوبير عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" بشأن مباريات دوري الأبطال: "لقاءات الذهاب منتصف أكتوبر والعودة بعد أسبوع.. انتهى".

وأشار شوبير في هذا المنشور إلى أنه سيتم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لتلعب مواجهات الذهاب في منتصف أكتوبر بدلا من منتصف سبتمبر.

يذكر أن نادي الزمالك سيواجه نظيره نادي الرجاء المغربي والنادي الأهلي سيواجه نادي الوداد في منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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مواعيد مباريات نصف النهائي شوبير الزمالك الاهلي

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