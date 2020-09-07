أحمد موسى: الإرهابية تفبرك صورة من فلسطين على أنها إزالات مباني في مصر (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تفبرك صورة من فلسطين بالضفة الغربية على أنها إزالات للمباني فى مصر، لافتا إلى أن غرض هذه الصور أحزان المصريين، ويقومون بفبركة عدد كبير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "موسى"، خلاق تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو تقوم الجماعة الإرهابية بتهديد وقتل المصريين، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى دائما إلى إطلاق دعوات لنزول المصريين إلى الشوارع، ولكن المصريين على ثقة في قيادتهم.

ونوه الإعلامي إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تعد 10 آلاف مسلح لقتل المصريين عند النزول إلى الشوارع في ثورة 30 يونيو.

وفي وقت سابق، قال أحمد ناجي قمحة، الباحث السياسي، إن الدولة نفذت مشروعات قومية كثيرة على مدار السنوات الماضية والتي استوعبت عدد كبير من العمالة، سواء المصرية أو القادمة من الخارج.

وأشار "قمحة"، إلى أن الشعب المصري أثبت ولائه للدولة المصرية منذ تجميعه تكلفة حفر قناة السويس الجديدة، منوها بأن هناك محاولات للتشكيك في ما تحققه الدولة من انجازات.

وأضاف، "الإخوان بيطلقوا هاشتجات مزيفة عشان يرجعونا للوراء"، منوها بأنهم يعملون بهذا النظام منذ 2014، حيث كل فترة يطلقوا "هاشتاج" للتشكيك في الدولة وأخرها هدم الدولة المصرية للمساجد.

وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع.

وأوضح "رشوان"، أن الحروب عبارة عند عدة أجيال الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، عندما ظهر ما يسمى بحروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية وهو الجيل الثاني.

وكشف أن الجيل الثالث في الحروب هو النموذج سريع الهجوم، والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام، خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية.

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فلسطين صورة الارهابية الإعلامي أحمد موسى

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