10 مليون يورو تفصل برشلونة عن التعاقد مع بديل سواريز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي من أجل خلافة الاوروغوياني لويس سواريز الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وطلب رونالد كومان التعاقد مع مواطنه في الوقت الحالي، في ظل صعوبة الوصول إلى إتفاق مع إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة يستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو إلى إدارة ليون من أجل التعاقد مع ديباي.

وأشارت الصحيفة أن نادي ليون لن يقبل بأقل من 30 ملوين يورو من أجل إطلاق سراح المهاجم الهولندي للإنضمام إلى البلوغرانا.

يذكر أن عقد ديباي رفقة ليون ينتهي في صيف عام 2021, مما سوف يجبر نادي ليون على بيع اللاعب من أجل الاستفادة المادية بدلاً من الرحيل بشكل مجاني الموسم المقبل.

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