محافظ البحيرة: لا تصالح بعد 30 سبتمبر.. وسيتم استعادة كل الأراضي المنهوبة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:33 م
هشام آمنة محافظ البحيرة
هشام آمنة محافظ البحيرة
شيماء حسن
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أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه من المقرر الانتهاء من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الحالي، مناشدًا المواطنين بتقديم بطلبات التصالح حتى لا يكون في وضع قانوني خاطئ.

وقال آمنة في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثنين: "سيكون هناك مراجعة لأي أسعار إذا ما تقدم المواطن بالاستئناف على الأسعار.

وأضاف "الأسعار داخل المحافظة تبدأ من 50 جنيه للمتر وأقل من ذلك داخل النجوع والقرى، ويتم تلقي أي شكاوى فيما يتعلق بهذه الأسعار، ومن يقوم بتقيم العقار هو مقيم عقاري يقوم بذلك وفقًا للقانون".

وتابع "سيتم استعادة لكل الأراضي المنهوبة من الدولة، ولا يمكن التصالح على الأراضي الآُثرية أو المباني الواقعة على حرم النيل لأنها من المسائل التي تضر بالصالح العام للدولة".

وفي تصريحات سابقة قال محافظ البحيرة، إن حجم المشروعات التي نفذت حتى الآن في البحيرة بقيمة 43 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع يدها داخل المحافظة وتسعى لبنائها.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت أن أهالي البحيرة كله يعلم ما يتم تنفيذه على الأرض، لافتا إلى أن هناك مشروعات عملاقة تنفذ في البحيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب الرئيس.

وأوضح محافظ البحيرة، أن استكمال العمل في محور المحمودية يخدم أهل البحيرة والصالح العام، والاستيلاء على أراضي الدولة في البحيرة لن يقبله أحد بعد الآن، مؤكدا أنه استعادة جميع أملاك الدولة بنسبة 100%، وحجم الإزالات كان كبير جدا في المحافظة، ونسترد كل حقوق الدولة".

تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي
وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

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مخالفات تصالح البحيرة الاراضى الزراعيه

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