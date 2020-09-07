الأهلي يرفض الاستغناء عن «الموهوب»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش مستويات مميزة، مع فريقه العسكري خلال مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

وأبدى مسئولو طلائع الجيش رغبتهم في شراء عقد عمار حمدي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم رفضه من قبل مجلس إدارة الأهلي، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتنتهى إعارة عمار مع نادي طلائع الجيش نهاية الموسم الحالي 2019-2020، بعدما انضم في انتقالات يناير الماضي.

جدير بالذكر أن عمار حمدي صاحب الـ21 عاما خاض 6 مباريات رفقة فريق طلائع الجيش خلال هذا الموسم، وظهر فيهم بمستوى جيد.

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