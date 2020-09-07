الإسماعيلي يسحق نادي مصر برباعية نظيفة









حقق فريق الإسماعيلي فوزا عريضا على حساب نادي مصر برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على معلب الإسماعيلية في الجولة 25 من الدوري.





سجل عمر الوحش الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وعزز عبدالرحمن مجدي التقدم للدراويش بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 64، وسجل محمد الشامي الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 85، واختتم حازم مرسي أهداف الدراويش بعد إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 90.





ويعد الانتصار هو الأول للإسماعيلي منذ ثلاث مباريات بعدما فاز على طنطا قبل أن يُهزم من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.



