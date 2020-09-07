"اتصلت به وطيبت خاطره".. نشأت الديهي يعتذر على الهواء للشيخ مبروك عطية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:23 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
شيماء حسن
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تقدم الإعلامي نشأت الديهي، اعتذارَا للشيخ مبروك عطية، بعد هجومه عليه بسبب تصريحاته الأخيرة المتعلقة بقانون التصالح.

وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثين: "لا احمل في قلبي ذرة من كبر ولا حقد ولا رياء، وأنا اعتذر من هجومي الحاد على فضيلته، وما قلته كان بسبب محاربتي لأجل الحق".

وأضاف "والدتي كلمتني وقالتلي بتهاجم الشيخ مبروك ليه، وأنا اتصلت به وطيبت خاطري وقال لي إنه مع الحق ومع الدولة وأول مرة انتخب كان انتخابه للرئيس السيسي".

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.

وكان العالم الأزهري مبروك عطية، قال في حوار برامجي له، "ليه بتخرجوا الناس من ديارهم"، مستدلًا بآية قرآنية تشير إلى أن إخراج الأفراد من بيوتهم أعظم عند الله من تعظيم المسجد الحرام، في قوله تعالى: "والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل".

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن بناء المساجد ليس بالكثرة، ولكن وفقا للاحتياج، معلقا: "في مناطق المسافة بين المساجد فيها أمتار.. دي فنطزية"، مشددا على ضرورة تقديم مصالح الناس في مختلف الأعمال.

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