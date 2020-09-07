"محدش هيتساب".. أحمد موسى يوجه رسالة تحذيرية لعناصر الإرهاب (فيديو)





وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع.



وأوضح "رشوان"، أن الحروب عبارة عند عدة أجيال الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، عندما ظهر ما يسمى بحروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية وهو الجيل الثاني.



وكشف أن الجيل الثالث في الحروب هو النموذج سريع الهجوم، والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام، خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية.







قال الإعلامي أحمد موسى، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت واحدة من أقوى الضربات بعد ثورة 30 يونيو.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه تم التعرف على عناصر إرهابية كان يتواصل معهم "عزت" في مصر، معقبا: "محدش هيتساب.. وأى واحد على علاقة بمحمود عزت جوه وبره هيتجاب".وتابع: "محمود عزت بدأ يتكلم ويرشد عن العناصر الإرهابية"، مناشدا المواطنين دعم الدولة المصرية.وفي وقت سابق، قال أحمد ناجي قمحة، الباحث السياسي، إن الدولة نفذت مشروعات قومية كثيرة على مدار السنوات الماضية والتي استوعبت عدد كبير من العمالة، سواء المصرية أو القادمة من الخارج.وأشار "قمحة"، إلى أن الشعب المصري أثبت ولائه للدولة المصرية منذ تجميعه تكلفة حفر قناة السويس الجديدة، منوها بأن هناك محاولات للتشكيك في ما تحققه الدولة من انجازات.وأضاف، "الإخوان بيطلقوا هاشتجات مزيفة عشان يرجعونا للوراء"، منوها بأنهم يعملون بهذا النظام منذ 2014، حيث كل فترة يطلقوا "هاشتاج" للتشكيك في الدولة وأخرها هدم الدولة المصرية للمساجد.