رئيس مدينة أبشواي بالفيوم فور الانتهاء من المدة المحددة للتصالح بدء الحملات الفورية للمخالفين

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في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن متابعة ملف التصالح تفقد اليوم الاثنين، الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والتنبيه بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وكذلك فتح خزينة رابعة بالإضافة إلى استمرار عمل الخزائن الثلاثة وقاعة الإجتماعات لتخفيف الزحام الأعداد المتزايدة من المواطنين المقبلين للتقدم للتصالح ودفع جدية التصالح.



كما وجه رؤساء القري بالاستمرار في حصر المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح والتنبيه عليهم بأنه سيتم تنفيذ الإزالة فورًا بمجرد إنتهاء فترة العمل بقانون التصالح.



كما تم استكمال أعمال رفع طبقة الإسفلت القديم من شارع الجمهورية من منطقة محكمة ابشواي وحتي منطقة باتا وهندسة كهرباء ابشواي ضمن أعمال رصف الطريق مراعاة لتجنب ارتفاع مستوي الاسفلت الجديد، تحت إشراف الأستاذ محمد موسى، نائب رئيس المركز لشئون المدينة.



ووجه رئيس مركز ومدينة ابشواى قسم التشجير بالوحدة بقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطي بالطريق العام ابتداء من شارع مجلس المدينة مرورا بحديقة الطفل وميدان المحطة وكذلك ري الأشجار المزروعة حديثا والاهتمام بها.



كما وجه رئيس المدينة برفع ناتج التهذيب والقص فورا لنظافة الطريق، حيث تم أستمرار أعمال المتابعة والمرور على المصالح الحكومية والوحدات الصحية للتأكد من انتظام الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.



وتم متابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنطقة التطوير وشاطئ بحيرة قارون وكورنيش البحيرة، وكذلك متابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة.



كما وجه مجلس المدينة لمسح وتمهيد الطريق بالوحدة المحلية بالعجميين وحفار مجلس المدينة لرفع مستوي النظافة بمنطقة خلف سور التطوير الجديد بشكشوك وفرد طبقة رمال نظيفة تحت إشراف الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري، حيث تمت الأعمال تحت إشراف رؤساء القرى.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

