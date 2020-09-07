إلغاء النظام القديم في صرف “المعاشات” .. تعرف على الطرق الجديدة للصرف

اعلنت الهيئة القومية للتأمنيات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض في بيان لها اليوم عن اطلاق انظمة جديدة لصرف المعاشات لاصحاب المعاشات والبالغ عددهم 10 مليون مواطن والذيني يتقاضون حوالي 14 مليار جنية شهريا .





واضافت الهيئة ان سيتم تطيبق 3 أنظمة جديدة للمعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.





واشتطرت الهيئة في بيانتها انه تتمثل تلك الأنظمة في “كارت ميزة - حساب بنكي - محفظة إلكترونية”، حيث يتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش خلال الفترة المقبلة “جدد”، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش “الفيزا”، أو رقمها السرى.



