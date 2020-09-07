دبلوماسي سابق: فيضانات السودان لم تحدث منذ عام 1902

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:05 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الافريقية سابقًا، إن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتقديم المساعدات الغذائية والطبيبة للشعب السوداني الشقيق، لافتَا إلى أن فيضانات السودان لم تحدث منذ عام 1902. 

وتابع "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضاية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن التغيرات المناخية أدت لحدوث فيضانات في مختلف دول العالم، وقد تنقلب هذه الفيضانات خلال المرحلة المقبلة إلى موجة من الجفاف.

وأشار إلى أن الفيضانات أصابت أكثر من 17 ولاية في السودان، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسلت مساعدات للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، وهذا يؤكد بأن القاهرة تدعم مختلف الدول العربية والافريقية، حال حدوث أزمات.

ولفت إلى أن العلاقات أزلية بين مصر والسودان، وقد يعتريها بعض الفتور، ولكن سرعان ما تعود هذه العلاقات بوضعها الطبيعي.

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

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