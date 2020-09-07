فتح صيدليات بعد غلقها وإحالة محاضر للنيابة العامة في حملات بالدقهلية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن للدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية إعادة فتح 6 صيدليات بعدد مدن ومراكز المحافظة،شملت المنصورة والمطرية والكردى ومنية النصر والسنبلاوين.

وتقرر ممارستها للنشاط مرة اخرى بعد قضاء مدة الغلق الادارى المقررة وتعيين مدير مسئول،وقد تم غلقها اداريا لمده شهر كعقوبة تأديبية لعدم تعيين مدير مسئول لها وذلك وفقا لقانون ممارسة النشاط الصيدلي.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، حيث تقدم اصحاب الصيدليات المشار اليها بإلتماسات الى مديرية الشئون الصحية " ادارة الصيدلة " يطلبون فض الشمع بعد تجاوزهم مده العقوبة التأديبية، قيامهم بتعيين مدير مسئول، وأقروا بتواجده بالصيدلية باستمرار، وفى حالة عدم التواجد او ان يتواج صيدلى ثانى بالصيدلية والا يتم الغلق مرة أخرى.

وتلاشت المخالفات بناء على الاقرارات المشار اليها من اصحاب الصيدليات المذكورة، التى كانت قد تسببت فى الغلق الإداري.

وشدد محافظ الدقهلية، على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال اعاده الفتح وممارسة النشاط لهذه الصيدليات، مؤكدا على اهمية تكثيف حملات التفتيش لمتابعه الالتزام بكافه القواعد والقوانين المنظمه لممارسه النشاط الصيدلى وسرعه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
و اضاف الى اهميه استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تطبيقا للقانون بكل الحسم والحزم وردع المخالفين حرصا على حقوق الدوله وصحه وحياة المواطنين.


كما قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه احالة 4 محاضر لعدد من اصحاب محلات الجزارة بمركز ومدينه المنصورة الى النيابة العامة، وذلك لضبط ما يقرب من 281 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه د.عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابه والمرور على محلات الاغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع للتاكد من صلاحية السلع المعروضه وجودتها،وفى ذات السياق وجه المحافظ لمتابعه تصرفات النيابه فى الواقائع المشار اليها، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامه،،كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالاسعار المناسبة.

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