المعاينة: لهو الأطفال وراء حريق شقة حدائق الأهرام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:02 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
"كانوا بيلعبوا بالولاعة".. كشفت المعاينة الأولية إلى أن لهو الأطفال بـ"ولاعة"، السبب في نشوب حريقا داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم 3 أبواب بالشقة محل الحريق، ومخلفات بالصالة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خساير بشرية.

وأخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا إندلع بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، مساء اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها السنة اللهب، من أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي إلى نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث، يقيم داخلها زوجين وأطفالهما، ونجح القوات في إنقاذ الأطفال دون حدوث إصابتهم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقة حريق حدائق الأهرام المعاينة الأولية

أخبار تهمك

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود

منذ ساعة و 7 دقيقة

تخطيط الأهلي تتفق على عودة ثلاثة معارين.. طالع الأسماء

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

كلمات مؤثرة من كورتوا بعد إرتداء قميص كاسياس

منذ أقل من ساعتين

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بحدائق الأهرام

المعاينة الأولية تكشف عن سر نشوب حريق بشقة سكنية في فيصل

مدفأة كهربائية.. المعاينة تكشف سبب حريق فيلا بحدائق الأهرام

المعاينة الأولية تكشف سر حريق شقة سكنية بالجيزة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

السيطرة على حريق شب بمخلفات في قطعة أرض بأوسيم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

أول صدام بين كومان وبرشلونة

07:04 م

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

07:32 م

عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟