نجم تشيلسي مطلوب في إنتر ميلان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي طالب إدارة ناديه الإيطالي بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كونتي يرغب في العمل من جديد مع كانتي البالغ من العمر 29 عامًا والذي تألق معه عندما كان كونتي يشرف على قيادة تشيلسي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن العائق الوحيد الذي يقف أمام النادي الإيطالي هو طلب تشيلسي مبلغ 65 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي.

وألمح الموقع الإيطالي أن الحل الوحيد لإنتر ميلان هو إيجاد صيغ لبيع عدد من لاعبي الفريق وهم الثلاثي إيفان بيريسيتش وجواو ماريو وهنريك دالبيرت الذين يلعبون على سبيل الإعارة.

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