الإليزيه: ماكرون سيبحث مع رئيس وزراء اليونان العلاقات مع تركيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، يوم 10 سبتمبر لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط، بما فى ذلك العلاقات مع تركيا.

وأضاف بيان الرئاسة أن هذا الاجتماع يأتى فى سياق قمة تستضيفها باريس وتضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان.

وكان مسؤول بالحكومة اليونانية قال الأسبوع الماضى، إن اليونان تجرى محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة.

وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القارى لكل منهما، وتصاعد التوتر الشهر الماضى بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب فى مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحرى بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.

وتمدد أنقرة منذ ذلك الحين أجل عمل السفينة بإشعارات بحرية تصفها اليونان بأنها غير قانونية.

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