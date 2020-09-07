حملة مكبرة على الأسواق وإحالة المخالفات للنيابة العامة بالدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية، حملات مكثفة على الاسواق ومحلات بيع السلع والمخابز وإحالة المحاضر للنيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في اسوق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار منع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



وأشار إلى قيام حملات تموينية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية لعدد من المحلات بنطاق المحافظة وقرر المحافظ احالة المحاضرالمحررة للمخالفات الى النيابة العامه لاعمال شئونها وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين الحملة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينه نبروه للمرور علي محطات تموين السيارات ومحطة تعبئة الغاز وعلي محلات الزيوت والشحومات لمعرفة مدي التزامهم بالأسعار المقررة وبالقرارت والقوانين التموينية.



أسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد عامل توزيع اسطوانات غاز منزلي بناحية نبروه لبيعة واستبداله أسطوانة غاز منزلي سعة ١٢.٥ كيلو جرام بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر ضد صاحب محل زيوت وشحومات بناحية كفر الحصه لعدم قيامة بإعلان قائمة أسعار بالمحل ومحضر ضد صاحب محل زيوت وشحومات بناحية كفر الطيبة لعدم قيامة بإعلان قائمة أسعار بالمحل.



وتم تحرير محضر ضد عامل توزيع اسطوانات غاز منزلي بناحية ش ٦ اكتوبر نبروة لبيعة واستبداله أسطوانة غاز منزلي سعة ١٢.٥ كيلو جرام بأزيد من السعر الرسمي ومحضرضد صاحب محل لتجارة البقاله والسجاير بناحية نبروه سجاير كيلوبترا بوكس بأزيد من السعر الرسمي ومحضر صاحب ورشة خراطه ولحام بناحية كغر الطيبة لحيازتة واستخدامة اسطوانات غاز منزلي في الأغراض التجارية.



ومحضر صاحب مطعم فول وفلافل بناحية نبروه لحيازتة واستخدامة اسطوانات غاز منزلي في الأغراض التجارية ومحضر ضد مفوض غاز منزلي بناحية كفر الجنينة لحيازتة وتجميعة عدد ١٠ اسطوانات غاز تجاري سعة ٢٥ كيلو جرام مملؤة لبيعهم في السوق السوداء، واضاف انه تم تحريز عدد ٢ اسطوانة منزلي سعة ١٢.٥ كيلوا جرام مملؤة، و١٠ اسطوانات تجاري سعة ٢٥ كيلو جرام مملؤة وذلك باجمالى ٨ محاضر شملت ٢ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي اسطوانات،و١ بيع بأزيد من السعر الرسمي سجاير كيلوبترا بوكس و٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار و١ محضر تجميع اسطوانات غاز تجاري لبيعة في السوق السوداء و٢ محضر لإستخدام اسطوانات غاز منزلية في غير الغرض المخصص لها واستخدمها في الأغراض التجارية.



وعن الحملة التى تم تنفيذها بمركز ومدينة السنبلاوين فقد تم تحرير محضر جنح امن دوله طوارئ لصاحب مصنع مخلل للغش التجاري وعدم وجود فواتير وتم التحفظ علي طن ملح و١٠برميل مخلل مشكل زنة ٥٠ كيلو و٥ برميل زيتون مخلل زنة ٥٠كيلو، ٥ برميل ليمون مخلل زنة ٥٠كيلو، ومحضر لصاحب مصنع مخلل للغش التجاري وعدم الاحتفاظ بفواتير وتم التحفظ على نصف طن ملح و١٥ برميل مخلل َمشكل زنة ٥٠كيلو️ محضر لصاحب محل بيع ادوات صحيه لعدم الاحتفاظ بفواتير والغش التجاري.



وتم التحفظ علي ١٠مسطرة دش و٥٠ شمعه فلتر عد، ١٠فلتر مياه خمس مراحل و5ماتور رفع مياه واحد حصان وكان عدد المحاضر التى تم تحريرها ١١محضر جنح امن دولة طواري شملت ٣ محاضر بيع سجاير بازيد من السعر و٨ محاضر عدم اعلان عن سعر بيع السلع المعروضة.



وفى مركز ومدينه بلقاس اسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر بيع بأزيد من التسعيرة و٣ محاضر لعدم وجود شهادةصحيةو٢ محضر لعدم اعلان عن الاسعار و٢ محضر لاصحاب مخابز توقف عن الإنتاج وعدد ٢ نقص وزن،و١ محضر تصرف دقيق ١ محضر لتجميع بطاقات تموينية عددهم ٥٤ بطاقة تموينية.



واكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.