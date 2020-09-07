مدير البحوث الإقليمية بالفيوم في زيارة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية

ويعمل معهد بحوث الصحة الحيوانية فى ثلاث محاور أساسية وهي:



- النشاط البحثي يوجد كوادربحثية لحل جميع المشاكل الحقلية لمزارع الحيوانات والدواجن وكذا المزارع السمكية وصحة الاغذية ومتابعة الاعلاف من ناحية المكونات الأساسية للعناصر الغذائية ونسبة السموم الفطرية الناتجة عن سوء تخزين الاعلاف.



- يقدم الخدمة الطبية الوقائية بوضع برامج تحصينات متناسبة مع المنطقة الجغرافية وايضا برامج تغذية لجميع انواع التربية الحلاب والتسمين في الحيوانات والبياض والتسمين في الطيور الى جانب متابعة معدلات التحويل الغذائي والاكتشاف المبكر للحالات المرضية.



- النشاط الإرشادي عمل الندوات واللقاءات الحقلية لتوعية صغار وكبار المربين للامراض المنتشرة وطرق الوقاية اولا ثم الطرق المناسبة للتعامل مع الحالات المرضية سواء داخل المعهد او في الحقل بالتعاون مع مديرية الطب البيطري إلى جانب القوافل التشخيصية للحالات الوبائية والقوافل العلاجية التي تتم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والمعاهد الاخرى.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".



قام الدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم بزيارة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الفيوم ويرافقه الدكتور ايمن يوسف ومسئول العلاقات العامة والإعلام وكان في استقباله الدكتورة أماني رفيق وكيل معهد بحوث الصحه الحيوانية والدكتور سلطان فراج باحث اول بالمعهد والدكتورة غادة رجب باحث اول بالمعهد والدكتور حماد أسامة باحث بالمعهد والدكتور عبدالرحمن سراج الدين مساعد باحث بالمعهد