خطوة جديدة في طريق تجديد فرجاني ساسي عقده مع الزمالك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية أن هناك تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد عقده.

وقام فرجاني ساسي بإبلاغ إدارة الفارس الأبيض بأنه لا يمانع تجديد عقده ولكنه لم ولن يخفض دولار واحد من قيمة عقده.

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك مع النجم التونسي بشأن تجديد التعاقد خاصة أن ساسي أكد أنه لن يحسم أمره إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا وأنه رحب بشكل مبدئي بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء ولكنه يرفض تقليل عقده.

وتم إبلاغ فرجاني ساسي بأنه سيتم وضع بنود تحفيزية وزيادة مكافآت المباريات ووضع بند الإعلانات بالإضافة إلى وضع بند جديد للفوز بالبطولات في عقده من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء وذلك في الوقت الذي تري فيه إدارة النادي الأبيض أنه من الصعب الحصول على القيمة المالية التي يحصل عليها في عقده الحالي.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك تبلغ مدته ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2019/2018 وتنتهي في 2021/2020 مقابل خمسة مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو.

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