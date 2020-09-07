مشادة كلامية بين كمونه وقائد جمهورية شبين في المران

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهد مران فريق جمهورية شبين، الذي أقيم اليوم الإثنين، نشوب مشادة كلامية، بين سمير كمونه، المدير الفني، وأحمد المحرات، حارس وقائد الفريق المنوفي.

وقعت المشادة الكلامية، بسبب رفض الحارس الخضوع للميزان، حيث يقوم المدير الفني بوزن اللاعبين لتجهيزهم بدنيا قبل عودة مباريات دوري القسم الثاني.

على جانب آختار، إختار كمونة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل لقاء ابو قير الذي سينطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء وهم، محمد شيكا، أحمد المحرات، أيمن العادلي، أحمد الشرقاوي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، أيمن سعد، محمود شعلان، شريف مجدي، خالد مسعد، محمد خالد، مصطفى هاني، فوفانا، مصطفى حافظ، أحمد صادق ميدو، أحمد سامي، اسلام محمد، محمود حميد،محمد ابو طالب.

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جمهورية شبين الاسكندري

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