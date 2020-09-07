البنك المركزي الأردني وجامعة اليرموك يطلقان مشروع مساحة للتعلم ونشر المعرفة





أطلق البنك المركزي الأردني وجامعة اليرموك مشروع "مساحة للتعلم ونشر المعرفة" لنشر الوعي بأهمية قطاع التمويل الأصغر الذي جرى تصميمه بشكل أساس لينسجم مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي.





وقال البنك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع سيساهم بتحقيق الرؤى المشتركة للبنك المركزي وجامعة اليرموك، حيث يسعى المركزي للتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص لتحسين مؤشرات الشمول المالي للمملكة والذي يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي، بينما تسعى اليرموك للتعاون بشكل مستمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مثل هذه المشاريع لما له من انعكاس إيجابي على طلبتها بنقل المعارف العملية والتطبيقية من ذوي الخبرة في سوق العمل وبشكل يساهم في تعزيز المفاهيم الأكاديمية.

وبدأ تنفيذ المشروع خلال الفصل الدراسي الصيفي ويستهدف طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وسيمتد تنفيذه حتى نهاية الفصل الدراسي الأول المقبل، وقد كانت باكورة هذا المشروع محاضرات عن بعد استفاد منها العديد من طلبة كلية الاقتصاد في مساقات التمويل الأصغر في قسم العلوم المالية والمصرفية وفي إدارة الموارد البشرية في قسم إدارة الأعمال.





وتتلخص فكرة المشروع بقيام ممثلين من قطاع التمويل الأصغر بتقديم عدد من المحاضرات لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك حيث تتركز الفكرة على مبدأ التعليم من خلال تجارب عملية من قبل العاملين في سوق العمل ليجري إيصال المحتوى التعليمي النظري إلى طلبة الجامعة بشكل عملي يعكس واقع الحال ويساهم ببناء قدراتهم ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وتعريفهم بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به القطاع ودوره الاجتماعي، ومن ضمن الشركات المشاركة ضمن المرحلة الحالية كل من شركة "صندوق المرأة" للتمويل الأصغر والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، مشيرين إلى أن التنسيق مع قطاع التمويل الأصغر قد جرى بالتعاون مع شركة "تنمية" لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر (شبكة تنمية).





ومن المخطط أن يشمل البرنامج التدريبي زيارات ميدانية لشركات التمويل الأصغر والتعرف على مختلف أعمالها، بالإضافة إلى زيارة للبنك المركزي الأردني، وستخضع مراحل تنفيذ المشروع لتقييم مستمر لبحث جميع السبل اللازمة لتطويره منوهين إلى أنه عملاً بالتوجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فإن المشروع يجري تنفيذه حالياً من خلال التعلم عن بعد .





وتقوم استراتيجية الاشتمال المالي على عدة محاور من بينها محور "التمويل الأصغر"، حيث تتضمن خطة عمله عقد عدد من الدورات التدريبية والجلسات التوعوية لطلبة الجامعات والمعاهد بالمواضيع ذات العلاقة بالتمويل الأصغر، ويأتي هذا الأمر منسجماً مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) والتي أعدت لتحقيق زيادة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة وفتح المجال أمامهم للدخول في عالم ريادة الأعمال.