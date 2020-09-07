بصورة حنان ترك تثير الجدل على "السوشيال ميديا"

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آثارت الفنانة حنان ترك الجدل،في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لها مع بنت صغيرة مما اعتقد البعض أنها ابنتها.



وأنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه هي ابنة الفنانة حنان ترك، وأن الحساب الذي شارك هذه الصورة مزيف حيث أن الفنانة حنان ترك تحرص دائما على كون حياتها الشخصية في مأمن من مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر ان الفنانة حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006 وقدمت مسلسل "أولاد الشوارع"،"نونا المأذونة" وعدد من الأعمال الفنية القيمة.