أميرة رضا تحيي حفلاً كبيراً في ساقية الصاوي يوم الأحد 13 سبتمبر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحيى المطربة الشابة أميرة رضا حفلاً كبيراً بساقية  الصاوى بمسرح النهر يوم الأحد القادم 13 سبتمبر بعد غياب بسبب وجود المطربه أميره رضا ضمن أبطال مسرحيه سينما مصر التى تعرض بمسرح مركز الأبداع للمخرج الكبير خالد جلال .

تغنىى أميره رضا بالحفل باقه من أهم الأغانى المتنوعه على رأسهم غناء لمطربى الزمن الجميل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز.

 كما يتضمن برنامج الحفل غناء أغانى التسعينات الجميله كما تغنى المطربه أميره رضا أغانى مبهجه لتعطى الطاقه الإيجابيه للجمهور كعادتها كما تغنى أميره رضا بعض الأغانى باللغه الإنجليزيه واللغه الفرنسيه وبأكثر من لغه .

ذلكك ضمن المشروع التى تقدمه أميره رضا ومن ضمن دراستها الجدير بالذكر أن المطربه أميره رضا قامت بدعوه حضور لمحمد عبده و أحمد بحر من فريق بلاك تيما والمطرب على الألفى و الفنان محمد عادل والاستاذه فاطمه محمد على وتستعد الأن أميره رضا للحفل بالبروفات.

 كما تقوم بعمل بروفات لمسرحيه سينما مصر للمخرج خالد جلال التى ستعرض بدايه من اليوم على مسرح مركز الأبداع بدار الأوبرا المصريه أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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