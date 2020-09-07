تخطيط الأهلي تتفق على عودة ثلاثة معارين.. طالع الأسماء





استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على العناصر الأقرب للعودة من الإعارة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عودة معاري الأهلي في الميركاتو الصيفي





اتفق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، على عودة الثلاثى أكرم توفيق وعمار حمدى ومحمد شريف فى الفترة المقبلة.





ونال هذا الثلاثى إشادة جميع الأطراف داخل النادي الأهلي، إذ يقدم أكرم توفيق مستويات جيدة مع الجونة، وعمار حمدى يسير بشكل جيد مع طلائع الجيش، ومحمد شريف يعتبر من أهم العناصر بصفوف فريق إنبى.





الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد رحل عن صفوفه عدد من العناصر الهامة بالفترة الماضية، آخرها رمضان صبحي الذي أعلن رغبته في التعاقد مع بيراميدز.



