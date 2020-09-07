مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يسدل الستار على الموسم الاستثنائي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي شهد العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها توقف المسابقة لنحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق جميع منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين  يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري.

وحسم الهلال رسميًا اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة، للمرة الـ16 في تاريخه؛ بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق الحزم، بأربعة أهداف مقابل هدف،  في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب جامعة الملك سعود.

وستشهد مباراة الجولة الـ30 والأخيرة تسلم الزعيم الهلالي كأس الدوري السعودي للمحترفين عقب اللقاء الختامي أمام فريق الشباب، والذي أعلن عن إقامة ممر شرفي لفريق الهلال، في المباراة التي ستجمع بينهما في الرياض، في ختام المسابقة.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الجولة الثلاثين يوم الأربعاء في ذات التوقيت وهو الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتأتي مباريات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:-

الهلال × الشاب

النصر × الاتفاق

العدالة × الاتحاد

الحزم × الوحدة

الفيصلي × أبها

الأهلي × الرائد

ضمك × الفتح

التعاون × الفيحاء

الحزم × الوحدة

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