البابا تواضروس يستقبل الأنبا ماركوس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:58 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

اقرأ أيضا...

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأحد الماضى أول قداس بعدما سمحت الحكومة للكنائس بعودة الصلوات الجماعية أيام الآحاد وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك إذ صلى قداسًا انتهى منذ قليل وهو الأول باللغة العربية بعد أن ترأس الصلاة بالإنجليزية الأسبوع الماضى ضمن خدمة الأجانب.

في عظة القداس شرح "حنا " وصايا المسيح التى تضمن الحفاظ على وحدة الكنيسة واستمرار علاقات المحبة بين أعضائها، مستشهدًا بقول المسيح "وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَاذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَحْدَكُمَا. إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَبِحْتَ أَخَاكَ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَمِ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْكَنِيسَةِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ كَالْوَثَنِيِّ وَالْعَشَّارِ." (متى 18: 15-17)

وأضاف رئيس الأساقفة في عظته: هنا يضع المسيح أمامنا الطريقة المثلى لحل الخلافات بين المؤمنين لضمان انسجام الكنائس أعضاء الجسد المسيح الواحد معًا.

ووضع رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية خطوات لحل الصراعات داخل الكنيسة أولها أن تذهب لأخيك الذى أخطأ إليك وتعاتبه، أى أن تأخذ زمام المبادرة وتذهب لتصفية أسباب الخلاف مؤكدا: لا تنتظر أن يأتى إليك المخطئ لأن الانتظار يزيد من مشاعر الغضب فى داخلك.

أما ثاني تلك الخطوات فقال حنا: أن تعاتب من أخطأ إليك، والعتاب هنا يعنى أن توضح "بمحبة" كيف أساء إلى مشاعرك على أن يكون العتاب بينك وبينه وحدكما، فهذا يضمن احتواء الخلاف فى دائرة ضيقة بحيث لا يتسبب فى إحراج المخطئ أمام الأخرين.

وأشار حنا: يعلمنا المسيح أن الغرض من هذه الخطوات الثلاث هو "أن تربح أخيك"، وهنا علينا أن نتذكر أن الغرض من معاتبة إخوتنا فى الكنيسة ليس هو الإعلان عن المخطئ وعن المحق بل هو استعادة إخوتنا لشركة أبناء الله.

واعتبر حنا أن الاستعانة بشاهدين أو حكيمين من شيوخ الكنيسة حلًا للفصل في النزاعات فإذا لم يستمع المخطئ تنقطع علاقته بجماعة المؤمنين حتى يتوب عن أفعاله.

فيما حرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ دمياط البابا تواضروس الأنبا ماركوس

أخبار تهمك

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

منذ 35 دقيقة

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمين عام "كنائس مصر": لا خلاف عقائدي بين الكنائس.. ولا علاقة لنا بالسياسة (حوار)

البابا تواضروس يهنئ منير حنا باختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية

بعد تعيينه رئيسا لإقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية.. المطران منير حنا: علاقتنا بالأزهر أبرز أسباب اختياري

شيخ الأزهر لمطران الأسقفية: كنيستكم أحد دعائم الحوار الديني والتفاعل الثقافي

الطائفة الأسقفية الأنجليكانية تنعي الفريق محمد العصار

بعد 13عامًا من العزل.. صدام قبطي بين مؤيد ومعارض لقرار رفع الحرمان الكنسي عن جورج بباوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

05:36 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

06:00 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:31 م

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟