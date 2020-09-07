الطائفة الإنجيلية تنعي نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، وفاة الدكتور ناصر خليفة، نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين بمصر، القائد المؤثر، الذي خدم كلمة الله بأمانه وتفانٍ ومحبة، وقدم بحياته وخدمته نموذجًا ومثالًا يقتدي به كثيرون.





وقال بيان الطائفة: نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أحبائه ورابطة الإنجيليين ولشعب الكنيسة.





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وفى سياق منفصل توجه إلى لبنان الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ممثلا عن البابا فرنسيس لمرافقة اللبنانيين وتشجيعهم والتقى الخميس 3 أيلول سبتمبر القادة الدينيين في بيروت كما ترأس القداس الإلهي في حريصا.

إلى جانب دعوته إلى يوم صلاة وصوم عالمي من أجل لبنان وأوفد قداسة البابا فرنسيس الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى لبنان حيث التقى أمس الخميس 3 من الشهر القادة الدينيين في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت ثم ترأس القداس الإلهي في مزار سيدة لبنان في حريصا. وفي لقائه القادة الدينيين أكد أمين السر أن لبنان في حاجة إلى العالم والعالم في حاجة إلى لبنان الذي هو مثال فريد على التعددية، وهو ما كان قد أشار إليه البابا فرنسيس في ختام تعليمه الأسبوعي الأربعاء المنصرم.

تحدث الكاردينال بارولين أيضا عن دعوة البابا إلى يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان، مشيرا إلى استجابة الكثير من الدول من القارات كافة لهذه المبادرة. وواصل أن المعاناة يمكنها أن تنقي النوايا وتقوي العزم على العيش معا في سلام وكرامة والعمل من أجل حكومة تتميز بالمسؤولية والشفافية.